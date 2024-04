Die Heimattage wollen das Verständnis für Heimat vertiefen und das Wir-Gefühl der Menschen in Baden-Württemberg stärken. Am 5. Mai gibt es SWR1 Pfännle-Showcooking auf der Bühne, Kabarett und richtig gute Musik.

Datum: Sonntag, 5. Mai 2024 Beginn: 13:00 Uhr

Ort: SWR-Showbühne

Gelände Egauhalle

Turnstraße 5

89561 Dischingen Eintritt: frei Programmheft Programm: Heimattage Baden-Württemberg Härtsfeld 2024

Baden-Württemberg-Tag in Dischingen Mitwirkende: SWR1 Pfännle mit Moderatorin Petra Klein

Heinrich del Core

Lachwerk Süd

Acoustic Groove



SWR1 Pfännle zu Gast bei den Heimattagen in Härtsfeld

In diesem Jahr sind wir zum ersten Mal mit SWR1 Pfännle bei den Heimattagen Baden-Württemberg am Start. SWR1 Pfännle-Moderatorin Petra Klein zeigt zusammen mit Koch Andreas Widmann einige der tollsten Pfännle-Rezepte auf der Showbühne.

Heinrich del Core hat "GLÜCK g’habt!"

"GLÜCK g’habt!"– wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der Nummer raus kommt.

"GLÜCK g’habt!"– wenn du dich selber beim Schnarchen nicht hörst.

"GLÜCK g’habt!"– hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig - und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Heinrich Del Core nimmt uns erneut mit auf eine Reise durch den Alltag - absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich.

Lachwerk Süd - "THE BÄND IN THE LÄND"

Über 10 Jahre lang haben Werner Koczwara und Ernst Mantel mit ihrem Programm "Vereinigtes Lachwerk Süd" das Zwerchfell der Zuschauer gewaltigen Strapazen ausgesetzt.

Nun wird es Zeit für etwas Neues, nämlich "THE BÄND IN THE LÄND". Und abermals durchwühlen die beiden komisch Hochbegabten die Popgeschichte auf der Suche nach Welthits, die eigentlich nichts anders sind als Coverversionen von schwäbischen Originalen. Fündig werden sie diesmal unter anderem bei "Dancing Queen" von Abba, "Come together" von den Beatles sowie dem Klassiker der Doors "Riders on the storm".

Acoustic Groove

Das Acoustic Groove live unplugged Trio sind Patrick Schwefel, Andreas Franzman und Winfried Magg. Der unverwechselbare Sound von Acoustic Groove, der vor allem durch den markanten dreistimmigen Gesang geprägt ist, zeigt stets aufs Neue, dass gute Musik auch ohne großen technischen Aufwand auskommen kann.

Tagesprogramm auf der SWR1 Showbühne