Ersatztermin für 11.3.2022, 2.3.2021 und 21.3.2020

Datum: Donnerstag, 28. April 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Konzertdaten 2022. Ort: MHP Arena

Pflugfelder Straße 30

71636 Ludwigsburg

Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Informationen Programm: Celebrating 40 Years of Hits Live

Ein 40-jähriges Bühnenjubiläum gehört gebührend gefeiert – live und mit Fans! Deshalb freuen wir uns, dass es den Simple Minds gelungen ist, die komplette Tournee in einem Kraftakt auf 2022 zu schieben. Die Simple Minds planten ihre Jubiläums-Welttournee „Celebrating 40 Years Of Hits“ ursprünglich für 2020 und in einem zweiten Anlauf für 2021. Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie konnte natürlich keines dieser Konzerte stattfinden.

Simple Minds Dean_Chalkley

Die Simple Minds sind musikalische Pioniere – und das seit 40 Jahren. Sie haben die PostPunk-Ära bestimmend geprägt, als der wütende Krach von 1977 in tausenderlei Sounds zersplitterte. Sie haben den stylischen Art-Rock von David Bowie genauso organisch in ihre Songs übernommen wie das elektronische Disco-Geplucker von Donna Summer. Sie haben sich und ihre Musik vielfach gedreht, verwandelt und erneuert. Die Simple Minds wurden zu einer der größten Bands des Planeten, standen mit ihrem Überhit "Don't You (Forget About Me)" an der Spitze der US-Charts und mit fünf ihrer Alben in Großbritannien auf Platz eins.