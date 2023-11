Das 13. Winterbacher Zeltspektakel 2024 findet vom 19. bis 27. Juli 2024 statt. LaBrassBanda startet wieder richtig durch und ist am 26. Juli in Winterbach mit dabei.

Datum: Freitag, 26. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Winterbach Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Zeltspektakel Winterbach

LaBrassBanda startet wieder richtig durch und zwar mit noch mehr Feuer als 2022, wo bei vielen ausverkauften Konzerten nachgeholt wurde, was in den beiden Jahren davor nicht möglich war.

Die Band kommt in neuer Besetzung: An der Tuba ist seit 2022 Matthias Hoffmann, an der E- Gitarre steht Julian Buschberger. Erste Tat in der neuen Besetzung war der Remix von "Dicke Titten" von Rammstein, die eine Brass Version ihres Hits haben wollten.