Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 39. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2023 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit dabei die wunderbare Katie Melua.

Datum: Mittwoch, 26. Juli 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Zirkuszelt

Freiburg, Zelt-Musik-Festival Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen



picture-alliance / Reportdienste PIC ONE | Markus Werner

Katie Melua-Fans aufgepasst! Im Sommer 2023 kommt die Musikerin, die durch Hits wie "Nine Million Bicycles“ und "The Closest Thing To Crazy“ bekannt geworden ist, erneut nach Deutschland. Nach der erfolgreichen Tour im Frühling macht sie gemeinsam mit ihrer Band auch beim ZMF halt. Bei ihren Live-Auftritten verzaubert die 35-jährige Musikerin nicht nur mit ihrer Stimme, sondern malt dabei regelrecht Bilder in den Köpfen der Konzertbesucher. Nicht umsonst wurde sie in der Vergangenheit schon des Öfteren als die vielleicht beste Geschichtenerzählerin der britischen Popmusik bezeichnet.