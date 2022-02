Bryan Adams hat seine deutschen Konzerte von Mitte März auf Ende November/Anfang Dezember 2022 verlegt. Trotz der sich nunmehr lockernden Kapazitätseinschränkungen war es nicht mehr möglich, die Daten im Frühjahr so kurzfristig zu realisieren.

Datum: Samstag, 26. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ersatz für 17.3.2022

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Bryan Adams bittet seine Fans um Verständnis.

"Ich freue mich so sehr auf meine Shows in Deutschland und hoffe, dass wir alle endlich die Musik wieder ohne Behinderungen live genießen können.“

Bruce Allen Talent

Mit allen Hits endlich wieder live in den großen Arenen

Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit. Der faszinierende Live-Performer und mehrfache GRAMMY-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und vehementen, energiegeladenen Auftritten, die Hit an Hit reihen. Die Alben des glaubwürdigen Rock’n’Rollers eroberten bis heute stets die Spitzen der Charts, erreichten multiplen Gold- und Platin-Status.

Rockhymnen und rauer Gesang wurden zu seinen Markenzeichen, aber ebenso wunderschöne Balladen. „Everything I Do“, der Ohrwurm aus dem „Robin Hood“-Film, wird als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten in die Annalen der Rockgeschichte eingehen.

Bryan Adams live – das sind mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement analog zu dem Versprechen seines Millionensellers „Let’s Make A Night To Remember“. Es ist, wie es seine Rockhymne „Straight From The Heart“ treffend beschreibt: direkt von seinem Herzen in die seiner Fans.