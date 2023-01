8. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosshof vom 22. bis 24. Juni 2023 unter dem Motto "Talents meet Legends". Ein Fest für die ganze Familie.

Datum: Freitag, 23. Juni 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Bonfeld, 74906, Kirchhausener Str., 74906 Bad Rappenau Tickets kaufen Programmheft Programm: Umfangreiches Rahmenprogramm, vielseitige Gastronomie, idyllische Plätzchen und ein umwerfendes Gelände rund ums Bonfelder Schloss

Benjrose

Benjamin Rose ist der Sänger der Band Benjrose aus Köln. Mit seiner Lebensfreude und seiner einfühlsamen Stimme ist er zum ersten Mal zum blacksheep Festival dabei. Aufgewachsen ist der Musiker mit puertoricanisch-indischen Wurzeln in Niedersachsen, wo er früh ein Mirko in der Hand hatte und wusste, welchen Weg er einschlagen würde. Seinen ersten Plattenvertrag bei BMG hat er im Alter von zwölf Jahren unterschrieben. Aus dem kleinen Dorf, in dem er als Kind und als Jugendlicher lebte, zog er nach Köln, wo er bis heute in seinem Studio Songs schreibt. Er arbeitete unter anderem mit dem Keyboarder und Produzenten der Foo Fighters, Rami Jaffee, zusammen.

bölter.

Spitz die Ohren, jetzt wird’s bunt: So präsentiert sich bölter., die Band von Philipp Bölter, auf ihrer Website. bölter. steht dabei für ehrliche, handgemachte Musik. Eigenständig, eingängig und eigentlich genau so, wie viel Holz und wenig Blech klingen kann: kraftvoll und erdig. Musikalisch anzusiedeln sind die drei Jungs im Blues-Rock, Folk und Pop. Eine Mischung aus AC/DC und Bob Dylan – nur auf deutsch! Wer gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder AnnenMayKantereit hört, der ist bei bölter. gut aufgehoben.

Ten Years After

Auf Woodstock rockten sie gemeinsam die Massen – Ten Years After ist eine Band, die mit Stolz auf eine lange, erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken kann. Schwer war der Verlust des legendären Gitarristen und Sänger Alvin Lee († 2013). Die Bandmitglieder Ric Lee und Chick Churchell machen zusammen mit dem Bassisten Colin Hodgkinson und Frontmann Marcus Bonfanti trotz des harten Schlages weiter – und beweisen ihre unendliche Liebe zur Musik. Dem Stil der Band zwischen Rock, Blues und Jazz sind sie dabei treu geblieben – und das zu Recht. Denn dieser führte bereits damals zu ihrem Ruhm und sorgt auch heute noch dafür. Während die neue Konstellation der Band für frischen Wind sorgt, dürfen sich die Fans aber auch über altbekannte Hits wie "I Woke Up This Morning", "Love Like A Man" oder "I’m Going Home" freuen. Die altbekannten Bluesrock-Veteranen überzeugen weiterhin durch eine mitreißende Show, bei der es schwer fällt, die Beine still zu halten.

Baskery

Baskery ist eine schwedische Alternative-Country-Band, die ihren Stil selbst als Country Punk, Mud-Country oder Killbilly bezeichnet. Ihre erste LP "Fall Among Thieves" erschien 2008 und erreichte im Mai des Jahres die schwedischen Top-60. Die Gruppe existiert seit 2006 und besteht aus drei Schwestern, die ihre mehrstimmigen Gesangsharmonien auf akustischen Instrumenten begleiten, nämlich Greta, Stella und Sunniva Bondesson. Sie spielen ihren eigenen Stil mit erkennbarer Begeisterung, gepaart mit einer nicht gering zu schätzenden Virtuosität und viel Temperament, der unwiderstehlich ist.

Tom Gregory

Tom Gregory ist ein britischer Singer/Songwriter, der in Deutschland schon lange nicht mehr als Geheimtipp gehandelt wird. Während der talentierte Musiker einen Radio-Hit nach dem nächsten abliefert und es bei großen internationalen Sendern wie dem BBC Radio (UK) in die Dauerschleife geschafft hat, wächst seine Fangemeinde auch hierzulande weiter. Wir freuen uns daher mehr als sehr, dass er als einer unseren jungen Topacts zum 8. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosshof kommt.

Suzi Quatro

Die Musiker & Sängerin Suzi Quatro ist bereits eine Legende. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Top 10 Hits in der ganzen Welt ist Suzi Quatro eine der erfolgreichsten und beständigsten Rockmusikerinnen unserer Zeit. Seit über 40 Jahren rockt sie die Bühnen von Australien bis Kanada, Japan , USA und in ganz Europa.