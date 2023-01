3 Tage, 3 Bühnen, 17 Bands: Wir präsentieren das 8. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosshof vom 22. bis 24. Juni 2023 unter dem Motto "Talents meet Legends".

Datum: Donnerstag, 22. Juni 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Bonfeld, 74906, Kirchhausener Str., 74906 Bad Rappenau Tickets kaufen Programmheft Programm: Umfangreiches Rahmenprogramm, vielseitige Gastronomie, idyllische Plätzchen und ein umwerfendes Gelände rund ums Bonfelder Schloss

Bosse

Bosse strotzt vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichem Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Er wirbelt auf. Künstlerisch, thematisch, emotional. In den Songs bringt er seine Sicht auf das „Jetzt“ auf den Punkt. Mit Hüftschwung und Haltung. Mit Leichtigkeit und Bodenhaftung. Das hört und fühlt sich gut an: jemandem zuzuhören, der seinen ganz persönlichen Mittelpunkt und sein Gleichgewicht gefunden hat. Im Leben und in der Musik. Heute ist Bosse eine feste und gefeierte Größe in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Steiner & Madlaina

Wer Nora Steiner und Madlaina Pollina schon live gesehen hat – zum Beispiel auf ihren langen Touren, auf dem Southside / Hurricane Festival oder auf dem Lollapalooza – der müsste ihren Live-Qualitäten, ihrem Charisma, ihren Stimmen und nicht zuletzt ihren Songs bereits erlegen sein. Denn die beiden haben den alten Mythos des "Hochspielens" ernst genommen und in den zurückliegenden Jahren über 150 Konzerte abgerissen. Die beiden Zürcherinnen kennen sich seit Schultagen – und genau das ist es, was man bei jeder Performance spürt.

Julian Pfoertner

Julian Pfoertner und blacksheep, das ist eine Beziehung, die 2018 beim blacksheep Contest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis begann. Julian firmierte damals noch unter dem Namen Shorty, 2017 hatte er den Contest "Heilbronn sucht das Supertalent" gewonnen. 2018 spielte er als Contest-Zweiter mit einer ad hoc zusammengestellten Band auf dem blacksheep Festival – neben Künstlern wie Passenger und Mighty Oaks.

Wir freuen uns wahnsinnig für ihn, dass er bei The Voice of Germany den zweiten Platz gemacht hat und nun eine wunderbare Musikkarriere vor sich hat.