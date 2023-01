Ersatz für 9.11.2021 und 24.4.2022

Datum: Montag, 24. April 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Ort: Stuttgart, Theaterhaus Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Best of Classic Barclay

Music Circus, (c) Jean Luc Brausch

Viele erinnern sich noch an das legendäre Konzert von Barclay James Harvest vor dem Reichstag in Berlin, zu dem 1980 über hunderttausend Fans pilgerten. Im Jahre 1987 wurde der Band die Ehre zu teil, als erste westliche Rockband ein Konzert in Ost-Berlin zu spielen.

Barclay James Harvest um John Lees, die den Spagat zwischen Progressive Rock und Mainstream wie keine zweite Band beherrschen, bewiesen unlängst mit ihrem mit neuem Material bestücktem Album „North“, dass sie selbst nach Jahrzehnten im Geschäft ein Produkt auf den Markt gebracht haben, was von Kritikern und Fans als das beste Werk der letzten Jahre in Sachen Barclay James Harvest anerkannt wurde.

Die Tournee 2021 steht unter dem Motto „Best of Classic Barclay“, die Band wird also viele Titel aus der großen kreativen und produktiven Barclay James Harvest Ära spielen. Vor allem aber Hits aus den frühen 1970ern wie „Hymn“, „Mockingbird“ „Poor Man’s Moody Blues“ und „Child Of The Universe“, die längst zu Klassikern der Rockmusik wurden.