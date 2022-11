Die Fans dürfen sich auf ein ganz besonderes Event freuen: Weltstar Sting wird im Sommer zu einigen Open Air-Konzerten nach Deutschland kommen, das erste davon ist in Bruchsal: Am 6. Juni ist er im Schlossgarten zu erleben.

Datum: Dienstag, 6. Juni 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Schlossgarten, Bruchsal Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: My Songs Tour

Der Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist Sting wurde in Newcastle, England, geboren, zog 1977 nach London und gründete mit Stewart Copeland und Andy Summers »The Police«. Die Band veröffentlichte fünf Studioalben, gewann sechs GRAMMY Awards®, zwei Brit Awards und wurde 2003 in die Rock’n’ Roll Hall of Fame aufgenommen.

Im Laufe seiner glanzvollen Karriere hat Sting mit »The Police« und als Solokünstler insgesamt 100 Millionen Alben verkauft.

Nach seinem von der Kritik hochgelobten Album 57th & 9th, seinem ersten Rock/Pop-Album seit über einem Jahrzehnt, veröffentlichten Sting und Reggae-Ikone Shaggy, ein gemeinsames Album mit dem Titel 44/876. Das Album ist karibisch angehaucht und zeigt viele überraschende Gemeinsamkeiten dieser beiden Künstler. Der Titel des Albums bezieht sich auf die Landesvorwahl für das Vereinigte Königreich (+44) und für Jamaika (876), Stings und Shaggys jeweilige Heimatländer, und würdigt in erster Linie die gemeinsame Liebe der beiden Künstler zu Jamaika: Shaggys Heimatland und der Ort, an dem Sting solche Klassiker wie "Every Breath You Take" von The Police geschrieben hat. Das Album hielt sich über 20 Wochen an der Spitze der Billboard Reggae Album Charts in den USA, erhielt Goldstatus in Polen und Frankreich und wurde mit dem GRAMMY Award® für das beste Reggae Album ausgezeichnet.

2019 wurde ein Album mit dem Titel "My Songs" mit zeitgenössischen Interpretationen seiner bekanntesten Hits veröffentlicht. Darauf folgte eine gleichnamige World Tour, die kürzlich wieder aufgenommen wurde.