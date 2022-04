Céline Dion

„Es tut mir so leid, dass wir unsere Tourneepläne für Europa ein weiteres Mal ändern müssen. Zuerst mussten wir die Shows aufgrund der Pandemie verschieben, jetzt sind es meine gesundheitlichen Probleme, die uns zwingen, die Shows ein weiteres Mal zu verlegen", bedauert die Sängerin und erläutert: „Mir geht es ein wenig besser, aber die Krämpfe sind noch nicht völlig verschwunden. Wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich aber in Topform sein. Ich kann es wirklich nicht erwarten, bis es wieder losgehen kann, aktuell bin ich aber gesundheitlich einfach noch nicht so weit. Ich tue alles, um bei meinen Shows wieder 100% geben zu können – denn das ist es, was meine Fans verdient haben."