Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Corona und kein Ende: Die Pandemiesituation ist weiterhin angespannt und es ist unwahrscheinlich, dass im Sommer bereits wieder Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Zuschauern stattfinden können. Deshalb hat der Veranstalter Provinztour beschlossen, rechtzeitig Planungssicherheit für alle beteiligten Firmen, die Künstler und die Fans zu schaffen und verlegt das Konzert von TOTO auf den Sommer 2022.

Alex Solca

Datum: Donnerstag, 28. Juli 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ersatztermin für 28.7.2021 Ort: Schlossgarten

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Informationen Mitwirkende: Die niederländische Band DeWolff

Toto haben sich dank ihrer virtuosen Musiker und Hits wie „Africa“, „Hold the Line“, „Rosanna“ und vielen mehr ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert.

Steve Lukather, alias Luke, und Joseph Williams sind schon seit ihrer Kindheit befreundet und teilen als Bandkollegen eine tiefe und lebhafte Vergangenheit, die im Laufe der letzten Jahrzehnte auf der ganzen Welt berufliche Erfolge mit sich brachte. Jetzt kündigte das Duo personelle Neubesetzungen mit Weltklasse-Musikern an. TOTO gehen somit weiterhin auf Tour und haben Konzerte geplant, an denen das Ensemble all seine Hits, seine versteckten Schätze und die Solomusik aus den jeweiligen Repertoires von Lukather und Williams vorführen wird.