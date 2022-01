Bereits gekaufte Tickets behalten für den 8.12.22 ihre Gültigkeit.

Datum: Donnerstag, 8. Dezember 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort:

Liederhalle, KKL Beethoven-Saal

Berliner Platz 1

70174 Stuttgart

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Informationen Programm: Ersatztermin für 21.12.2021

Nach den umjubelten Shows kommt nun die Neuauflage der Konzerte von Paul Carrack & der SWR Big Band. Seit Jahren genießen diese Abende Kultstatus und sind unverzichtbarer Bestandteil, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Nun kommt das Esemble nach Stuttgart. Wenn Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter Wonderland" im Big Band-Gewand interpretiert und zusätzlich von den hervorragenden Big Band Strings veredelt werden, spätestens dann "schneit" es in der Liederhalle. Und damit nicht genug - ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The living years" oder "Over my shoulder".