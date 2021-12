Datum: Mittwoch, 20. Juli 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Programm: The Stars Beneath my feet Tour

Michael Clement

Nachdem James Blunt auf seinem letzten Album "The Afterlove" mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt er auf seinem neuen Album zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer. Zeitlose Songs schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren. Genau diese Spritzigkeit von "Cold" prägt auch die übrigen zehn Songs auf "Once Upon A Mind", seinem insgesamt sechsten Studioalbum. Reich an Höhepunkten, darunter die ergreifende Ballade "Monsters", die Pop-Coolness von "5 Miles" und das Country-gefärbte "Halfway".

Auf der Bühne beweist James Blunt wunderbare Entertainer-Qualitäten. Seine Shows sind musikalisch echte Highlights, doch erst durch die Wärme, die Sympathie und den Humor, die der Sänger ausstrahlt, werden sie zu so besonderen Erlebnissen.