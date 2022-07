Die Kulturinitiative Rock Winterbach hat sich entschlossen, für Alan Parsons Live Project keinen Ersatz im Zelt zu platzieren. Dafür wird am 19.07.22 nach der Eröffnung durch den Musikverein Trachtenkapelle Winterbach die Band HISS im Biergarten spielen! Der Eintritt ist frei.



Datum: Dienstag, 19. Juli 2022 Beginn: 17:00 Uhr

Ab 17 Uhr ist der Biergarten geöffnet Ort: Biergarten

Winterbach, Zeltspektakel Eintritt: frei

Luzie Marquardt

Das Jahr 1995 war das Gründungsjahr der Kapelle HISS. Seither sind sie zu Wasser, zu Lande und in der Luft unterwegs, haben 2487 Konzerte gespielt und 8 Platten aufgenommen, traten in zahllosen Fernsehsendungen auf, wurden mit Preisen überhäuft, haben Kritiker überzeugt und Tausende Fans gewonnen. Diese Teufelskerle ziehen trotz aller Hindernisse und Gefahren ungerührt um die Welt, um uns ihre Mischung aus Folk und Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll nahezubringen. Mag ihnen die Zeit auch die eine oder andere Furche in die Gesichter gezogen haben, ihre Musik ist noch immer frisch, ihre Auftritte sind noch immer voller Kraft und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben.