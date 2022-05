Vom 19.07. bis 26.07.2022 findet das 12. Winterbach Zeltspektakel statt.

Datum: Montag, 25. Juli 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Winterbach, Zeltspektakel











Provinztour

Hubert von Goisern gilt als Erfinder des sogenannten "Alpenrock" und als prononciertester Vertreter der "Neuen Volksmusik". Seine Tourneen und musikalischen Reisen führten ihn quer durch Europa, die USA, in den arabischen Raum, nach Tibet und Afrika. 2007 –2009 tourte er mit einem Konzertschiff von Linz aus über die Donau zum Schwarzen Meer und über den Rhein an die Nordsee. Herbst 2011 führte Hubert von Goisern mit "Brenna tuats guat" fünf Wochen lang die österreichischen Single-Charts an. 2012 wurde er dafür mit 2 Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet. Die Brenna tuats –Tour im gleichen Jahr wurde zu einer der erfolgreichsten seiner Karriere. Ab April 2015 war Hubert von Goisern selbst auf der großen Leinwand mit dem biografischen Dokumentarfilm Brenna tuat's schon lang zu sehen. "Federn Live 2014-2016"erschien im April 2017. Das neue Studioalbum "Zeiten & Zeichen" erschien im August 2020; ab 2022 ist Hubert von Goisern wieder auf Tournee und am 25. Juli beim Winterbach Zeltspektakel.