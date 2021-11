SWR Sommerfestival

Die größten Hits aller Zeiten und ihre Übersetzungen beim Tourstart 2022 von "SWR1 Pop & Poesie in Concert" live auf der Bühne erleben.

Datum: Samstag, 4. Juni 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 17:30 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Preis: 30,00 Euro Informationen Programm: VVK bei SWR Media Services unter 0711 92 92 1321 oder bei Easy Ticket unter 0711 2 555 555, online auf easyticket.de.

SWR Jochen Enderlin

Bühne frei für...

...SWR1 Pop & Poesie in Concert. Die Kultshow startet an diesem Abend ihre eigentlich bereits für Herbst 2021 geplante Tour "In The Air Tonight" mit Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits. Der Titel der neuen Staffel "In The Air Tonight" versteht sich als Hommage an den gleichnamigen Phil Collins-Hit aus dem Jahr 1981 und an einen der Lieblingshits der SWR1 Hörer:innen.

Jochen Stöckle präsentiert

SWR1 Moderator Jochen Stöckle präsentiert das bewährte Ensemble aus Musiker:innen, Schauspieler:innen und Sänger:innen rund um den "Erfinder" der Show, Radiolegende Matthias Holtmann.

Das bewährte Erfolgskonzept seit 14 Jahren

SWR1 Pop & Poesie in Concert übersetzt die größten Hits der SWR1 Hörer:innen und interpretiert und arrangiert sie zu einer mitreißenden Bühnenshow.

Das steckt hinter "SWR1 Pop & Poesie in Concert" Zum ersten Mal war "SWR1 Pop & Poesie in Concert" 2009 im Sendesaal des SWR zu sehen - vor der Bühne 50 Zuschauer:innen. Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Inzwischen finden die jeweiligen Premieren der neuen Programme vor bis zu 5.000 begeisterten Zuschauern auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Rahmen des SWR Sommerfestivals statt. Neun Musiker:innen, Sänger:innen und Schauspieler:innen interpretieren die Lieblingshits der SWR1 Hörer:innen so, dass die oft gehörten Titel in einem ganz neuen Licht erscheinen. Zum Ensemble gehören die Schauspielerin Simone von Racknitz-Luick, SWR1 Moderator und Schauspieler Jochen Stöckle, die Sängerin Britta Medeiros, der Sänger Alex Kraus und die Bandmitglieder Peter Grabinger, Patrick Schwefel, Michael Endersby, Klaus-Peter Schöpfer, Carl-Michael Grabinger sowie Radiolegende Matthias Holtmann.

Was ist die Voraussetzung für die Teilnahme?

Voraussetzung für den Einlass zur Veranstaltung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die "2 G"-Regelung (genesen oder vollständig geimpft). Dies kann sich im weiteren Verlauf der Pandemie noch ändern.

Weitere Veranstaltungsinformationen: