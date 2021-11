Vom 19.07. bis 26.07.2022 findet das 12. Winterbach Zeltspektakel statt.

Datum: Donnerstag, 21. Juli 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Winterbach, Zeltspektakel Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Winterbacher Zeltspektakel

Der Rag'n'Bone Man mit der tiefen Baritonstimme kommt zum 12. Winterbach Zeltspektakel. Seinen Künstlernamen, auf deutsch "Lumpensammler", hat der Brite Rory Charles Graham nach einer Comedy-Serie gewählt. Schon im Alter von 19 Jahren trat er im Vorprogramm von Joan Armatrading auf. Sein erster Hit "Human" erschien im Jahr 2016 und war die Nummer Eins der Charts in Österreich, Belgien, Deutschland und der Schweiz. Das gleichnamige Album "Human" gewann den "BBC Music Award" für Britische Alben des Jahres 2017. Im Mai 2021 erschien seine 2. LP "Life by Misadventure". Hier wurde er bei dem Lied "Anywhere Away From Here" von PINK begleitet. Sie sagt, als sie den Rag'n'Bone Man das erste Mal traf, habe sie sich sofort in seine Stimme verliebt - mit ihrem gefühlvollen Timbre spricht sie direkt die Seele an.