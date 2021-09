Das Kultformat SWR1 Pop & Poesie in Concert startet in die sechste Staffel. Das neue Programm heißt "In The Air Tonight" und präsentiert unter anderem Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits.

Datum: Freitag, 11. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ersatztermin für 4.11.2021 + 5.11.2020 Einlass: 19:00 Uhr Ort: Bad Saulgau, Stadtforum Kategorie 1: 42,55 Euro Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für den 11.11.2022.

SWR Jochen Enderlin

In The Air Tonight

Es liegt was in der Luft bei SWR1 Pop & Poesie in Concert. Der "Erfinder" des erfolgreichen Showformats, Matthias Holtmann, hat gemeinsam mit seinem Ensemble aus Sängerinnen, Sängern und Schauspielern ein neues Programm auf die Beine gestellt. "In The Air Tonight" ist eine Hommage an den gleichnamigen Hit von Phil Collins aus dem Jahr 1981 und einer von vielen Lieblingshits der SWR1 Hörerinnen und -Hörer. Er erinnert Matthias Holtmann an das Gefühl, das SWR1 Pop & Poesie in Concert weckt. „In all den Jahren, in denen wir das schon machen, habe ich eines festgestellt“, so Matthias Holtmann, "die Luft schmeckt anders, wenn wir SWR1 Pop & Poesie in Concert auf die Bühne bringen. Diese fantastische Interaktion von Publikum, Künstlern und Songtexten hat etwas Magisches, das mich jedes Mal neu berührt."

Jochen Stöckle in neuer Funktion

Nicht "in the Air", aber "on Air" bei SWR1 wird künftig Moderator Jochen Stöckle die prägende Figur sein. Er präsentiert die Sendungen von SWR1 Pop und Poesie und kümmert sich auch um die Übersetzungen. In der Bühnenshow ist er ebenfalls in einer neuen Rolle mit dabei. In der neuen Staffel ist er der Conferencier und führt durchs Programm.

SWR1 Pop & Poesie in Concert

Die Erfolgsgeschichte von "SWR1 Pop & Poesie in Concert" begann im Jahr 2009 vor 50 Zuschauerinnen und Zuschauern im Sendesaal des SWR. Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Inzwischen finden die jeweiligen Premieren der neuen Programme vor bis zu 5000 begeisterten Zuschauern auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Rahmen des SWR-Sommerfestivals statt. Neun Musikerinnen und Musiker, Sänger und Schauspieler interpretieren die Lieblingshits der SWR1 Hörerinnen und -Hörer so, dass die oft gehörten Titel in einem ganz neuen Licht erscheinen. Zum Ensemble gehören die Schauspielerin Simone von Racknitz-Luick, SWR1 Moderator und Schauspieler Jochen Stöckle, die Sängerin Britta Medeiros, der Sänger Alex Kraus und die Bandmitglieder Peter Grabinger, Patrick Schwefel, Michael Endersby, Klaus-Peter Schöpfer, Carl-Michael Grabinger sowie Radiolegende Matthias Holtmann.