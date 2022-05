Ersatztermin für 10.5.2020 und 5.6.2021: Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Datum: Freitag, 10. Juni 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Porsche-Arena

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart

Im Rahmen ihrer „Dreamworld – The Greatest Hits Live“-Tour kommen die Pet Shop Boys für sieben Konzerte nach Deutschland. Dabei steht, der Name deutet es schon an, allerdings nicht das neue Album im Fokus, sondern das beeindruckende Gesamtwerk des Duos. Tennant und Lowe betonen: Die Pet Shop Boys werden auf der kommenden Tour erstmals in ihrer Karriere eine Best-of-Setlist präsentieren.