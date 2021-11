Milow & Gregor Meyle

Vom 19.07. bis 26.07.2022 findet das 12. Winterbach Zeltspektakel statt.

Datum: Freitag, 22. Juli 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Winterbach, Zeltspektakel Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Gregor Meyle

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions League Band im Rücken. So steht der Backnanger Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Immer dicht dran am Publikum, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen. Viele kennen Meyle aus „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und seiner eigenen Musikshow „Meylensteine“. Schon seit sehr vielen Jahren ist Meyle von kleinen und großen Festivalbühnen nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit seiner Band zaubert Meyle Intimität auf den Bühnen und mit altbekannten Klassikern wie „Keine ist wie du“ oder „Niemand“ sowie vielen neuen Songs wird ein Feuerwerk voller starker Gefühle und Rock’n'Roll gezündet. Dabei bleibt er immer er selbst – echt, interessiert und unverkennbar.

Milow

Milow ist mit seinem neuem Album ›Lean Into Me‹ auf Tour. Kaum jemand schafft es derart gekonnt, hochpersönliche Themen in universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter. So eingängig und populär seine Songs auch sein mögen – eines sind sie nie: seicht. Jonathan Vandenbroeck ist unter seinem Künstlernamen Milow seit 2007 zum echten Weltstar geworden. Dank seiner charismatischen Stimme, seiner höchst einprägsamen Melodieführung und seinem Gespür für Arrangements zünden seine Songs nahezu überall. Bemerkenswert ist in seiner 15 Jahre andauernden Karriere die Tatsache, dass der 37-jährige zusätzlich zu seinen Studio-Werken bereits zwei Live-Alben veröffentlicht hat. Hier erlebt man welch ungeheure Kraft der ansonsten sehr zurückhaltende Belgier nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre entfachen kann!