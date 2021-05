per Mail teilen

Datum: Dienstag, 29. Juni 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Ersatztermin für 27. Juni 2020 Ort: SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg

Am Kochenhof 60

70192 Stuttgart

Stehplatz: 53,90 Euro Vorverkauf Vorverkauf: SWR1 Ticketservice





0711 / 929 10 300



Informationen Programm: The Medicine Show

Foto: Willi Kuper SWR

Hochgelobt, erfolgreich, ausgezeichnet - Melissa Etherigde ist eine der weiblichen Rock Ikonen überhaupt. Mit "The Medicine Show" meldet sich die Rock Vokalistin endlich zurück: "Ich habe lange über den ersten Eindruck dieses Albums nachgedacht", sagt Melissa Etheridge über die Wahl des Titels, der zu ihrem neuen Album "The Medicine Show" führen soll. "Es unterscheidet sich sehr von allen anderen Songs auf dem Album", sagt sie. "Aber es hat so viel damit zu tun, wo ich gerade bin." Und sie trifft es. Der Song eröffnet das Album mit Power und Kraft, lauten Gitarren, hämmernden Trommeln, angefüllt mit Feuer und Intensität.