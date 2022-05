Kool and the Gang

Datum: Freitag, 5. August 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Blumenwiese/Schlossgarten

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











1964 gründeten die Brüder Robert „Kool” Bell und Ronald Bell die Schülerband Jazziacs. Zunächst war die Musik, wie der Name nahelegt, stark jazzlastig, wandelte sich aber bald in Richtung Soul und Funk. Ab 1969 nannte sich die Band „Kool & The Gang”, Roberts Spitzname wurde also Namenspate. Ein Jahr später erschien ihr selbstbetiteltes Debütalbum.

In den 70er und 80er Jahren stand die Band stellvertretend für Disco-Funk, mit dem sie regelmäßig zu Gast in den Charts waren. „Ladies’ Night“ war dabei der Song, mit dem sie 1979 ihre weltweite Karriere starteten – die sie bis heute nicht beendet haben. Auch heute noch wissen Kool & The Gang, wie man richtig feiert. Und selbst wenn einige der ehemaligen Mitglieder nicht mehr am Leben sind, beweisen sie eines: Disco stirbt nie.

Auf ihrer Sommer-Tour 2022 haben sie neben ihren größten Hits auch neue Songs mit ihrem unverwechselbaren Sound mit im Gepäck. Partystimmung pur!