Alle für dieses Utopia Konzert bisher erworbenen Tickets bleiben, unabhängig von auf dem Ticket gedruckten Datum, für diesen Termin gültig.

Datum: Montag, 28. März 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ersatz für 17.12.2021 Ort: Hegelsaal

Stuttgart, Liederhalle Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Liebe Freunde, wie Ihr wisst, mussten wir unsere verbleibenden UTOPIA Dezember Termine bedauerliche Weise Corona bedingt absagen. Um so mehr freue ich mich, Euch neue Daten im März 22 bekanntgeben zu können. Ich bin so froh, dass wir die wundervollen UTOPIA Konzerte nun doch noch zur Aufführung bringen können und hoffe, Euch alle gesund und wohlbehalten im kommenden März wiederzusehen. Ganz herzliche Grüße und vielen Dank für Eure Geduld und Euer Verständnis.



„Utopia. Eine Konzertreise“, so heißt die neue Bühnenproduktion von und mit Konstantin Wecker, bei der Wecker sein Publikum auf eine sehr persönliche Suche nach Utopia mitnehmen wird, eine sehnsuchtsvolle Reise in eine herrschaftsfreie Welt. Zu hören sind neu komponierte Lieder (Alles Allen, Utopia) kombiniert mit (fast) vergessenen, aber noch immer gültigen Titeln (Revoluzzer, Und das soll dann alles gewesen sein), beliebten Wecker-Klassikern, sowie eigenen Texten, Gedichten und Gedanken im Dialog mit solchen von geschätzten Weggefährt*innen, Künstler*innen, Autor*innen, Philosoph*innen und politischen Aktivist*innen.

Utopia wird eine sehr persönliche und politische Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft, um all die eigenen, fremden und kollektiven Sehnsüchte, Rebellionen, Ideen und gelebten Momente zu entdecken, in denen eine herrschaftsfreie Weltgesellschaft heute längst entsteht und lebendig wird.