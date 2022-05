per Mail teilen

Das 23. Festival findet vom 22. Juli bis 31. Juli 2022 statt.

Datum: Dienstag, 26. Juli 2022 Beginn: 20:30 Uhr

Beim Festival gelten die dann gültigen Corona-Bestimmungen. Ort: Schloss Kapfenburg, Festivalbühne Ausverkauft











Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Von Goisern ist ein Weltenbummler, seine Reisen führten ihn um den ganzen Globus. Die Eindrücke und Erlebnisse verarbeitet der Österreicher in seiner Musik. Auf seinem aktuellen Album "Zeichen & Zeiten" bündeln sich all seine Ideen, die vielen Einflüsse, die er über die Jahrzehnte als aktiver Musiker, als Reisender und als ein auf die Welt neugieriger Mensch sammeln konnte. Hubert von Goisern hat sich und sein musikalisches Wirken noch nie in Schubladen sortieren lassen, er hat sein Publikum überrascht und gefordert. Neben "Zeichen & Zeiten" hat von Goisern mit "Brenna tuat’s guat", "Oben und unten" oder "Koa Hiatamadl" einige seiner größten Erfolge im Gepäck.

Das Konzert wurde vom 24.07.2021 auf den 26. Juli 2022 verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.