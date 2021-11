Helge Schneider

Vom 19.07. bis 26.07.2022 findet das 12. Winterbach Zeltspektakel statt.

Datum: Sonntag, 24. Juli 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Winterbach, Zeltspektakel Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Till Oellrking

"Nachdem meine Sekretärin Frau Höpfner im Bus ausgerutscht ist, als er anfuhr, und meinem Oberbeleuchter Erwin Klemke vom Arzt verboten wurde, noch mehr Bier zu trinken, zudem Tee Koch Bodos Haare ergrauen, fiel mir auf, dass wir immer noch Corona haben und ich meine gesamten Konzerte von 2020 nachholen muss, was nicht ganz so einfach sein wird. Denn die Zeit ist so vergänglich wie die Bands, meine von damals gibt es schon lange nicht mehr. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt unter einem anderen Stern weiter auf Tournee zu gehen. Mein neuestes und von einem Biochemiker und einem Ingenieur nebst Diagnosegeräten geprüftes Material-Programm soll „EIN MANN UND SEINE GITARRE“ heißen! Ich freue mich, mitteilen zu können, dass das etwas ganz Außergewöhnliches ist! Nämlich lass ich mir ausschließlich von meinem Tee Koch Pfefferminztee bringen und wird die Gitarre spielen! Es ist mir eine besondere Freude, dass sich an manchen Tagen das Ausnahmetalent ans Schlagzeug setzen wird, wenn er dafür von der Schule frei bekommt! Somit wären wir dann als „die original Rübenschweine“ als Band komplett."