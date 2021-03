Ersatztermin für 15.8.20 und 6.8.21

Datum: Freitag, 5. August 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Ort: SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg

Am Kochenhof 60

70192 Stuttgart

Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Was wäre, wenn man sich einfach mal was wünschen könnte und es ginge tatsächlich in Erfüllung? Wenn das Leben einmal eben doch ein Ponyhof mit Wunschkonzert wäre? Tauschen wir doch die Ponys gegen die hochmotivierten Furys in the Slaughterhouse, dann wird es 2020 wahr: Die Band, die schon immer nur das machte, was sie wollte – und das laut und viel – und die auch immer kam und ging, wie sie wollte, will nämlich noch mal!

Denn diese Ausnahmeband ist definitiv noch nicht fertig. Auch nach all der bewegten Bandhistorie und der Auszeit, mit jeweils eigenen Projekten erfolgreich und viel unterwegs, sind sie selbst fasziniert, wie sehr sie es genießen, wieder so als Band zueinandergefunden zu haben. Über 30 gemeinsame Jahre sind eben eine ganz eigene Hausnummer.