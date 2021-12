Bedauerlicherweise Absage

Faith No More müssen ihre Europa-Tournee komplett absagen. Hiervon betroffen sind auch alle Termine in Deutschland. Leider wird es keine Ersatztermine geben. Gekaufte Karten können dort zurückgeben werden, wo sie gekauft wurden.

Leider werden wir aufgrund unserer aktuellen Herausforderungen nicht in der Lage sein, für die anstehende Australien- und Europatournee aufzutreten. Nach so langer Zeit mit weniger als 100% zu spielen, ist keine Option für uns. Wir entschuldigen uns bei allen Ticketbesitzern und sind unseren Fans ewig dankbar für ihre Unterstützung und ihr Verständnis."

Datum: Dienstag, 5. Juli 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Stuttgart, Schleyer-Halle (Ersatz für 22.6.20 + 21.6.21)



Abgesagt: Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.











Foto: Jimmy Hubbard

Die Gründerväter des Crossover und Wegbereiter des modernen Metal haben nun ihre Rückkehr nach Deutschland bestätigt.

Faith No More sind Mike Bordin (Schlagzeug), Roddy Bottum (Keyboards), Bill Gould (Bass), Jon Hudson (Gitarre) und Mike Patton (Gesang). Die in San Francisco gegründete Band gilt zu Recht als eine der einflussreichsten Rockbands ihrer Generation. Faith No More haben in ihrer Karriere sieben Studioalben veröffentlicht.