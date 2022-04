Foto: Veranstalter

Datum: Montag, 21. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ersatztermin für 4.12.20 und 1.12.21 Ort: Beethovensaal

Stuttgart, Liederhalle



Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Was wäre New York ohne sein Herzstück, den Central Park, und was wäre der Central Park ohne Simon and Garfunkel. Gemeinsam bildeten sie das wohl erfolgreichste Popduo aller Zeiten. Ihre Stücke kennt jeder, der in den letzten 50 Jahren in welcher Form auch immer Musik gehört hat.

Der "Große" aus dem erfolgreichsten Duo aller Zeiten, Art Garfunkel, kommt nun mit seinem Soloprogramm am 04. Dezember in den Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle. Im Mittelpunkt stehen neben eigenen Hits natürlich die Hymnen der Simon and Garfunkel-Ära wie "Bridge Over Troubled Water" oder "The Sound of Silence". Sie sind unsterblich geworden, genauso wie "Mrs. Robinson", "El Condor Pasa" oder "The Boxer" und sind ohne den sonnigen Glanz seiner Stimme nicht denkbar.