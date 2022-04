Foto: Veranstalter

Datum: Freitag, 25. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Maybach-Saal

Heilbronn, Festhalle Harmonie Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Vorverkaufsbeginn: 1.7.2021, 10:00 Uhr

Was wäre New York ohne sein Herzstück, den Central Park, und was wäre der Central Park ohne Simon and Garfunkel. Gemeinsam bildeten sie das wohl erfolgreichste Popduo aller Zeiten. Ihre Stücke kennt jeder, der in den letzten 50 Jahren irgendwann Musik gehört hat.

Doch auch als Solokünstler ist Art Garfunkel immer wieder unterwegs. Bei seinen Konzerten stehen neben eigenen Hits natürlich die Hymnen der Simon and Garfunkel-Ära wie „Bridge Over Troubled Water“ oder „The Sound of Silence“ im Mittelpunkt. Sie sind unsterblich geworden, genauso wie „Mrs. Robinson“, „El Condor Pasa“ oder „ The Boxer“ und sind ohne den sonnigen Glanz seiner Stimme nicht denkbar. Die Lieder waren der perfekte Ausdruck des Zeitgeists der 60er und 70er.