Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt Bund und Länder haben alle Großveranstaltungen bis 31.10.2020 untersagt. Derzeit arbeiten die Veranstalter mit Hochdruck an einer Lösung. Sobald Genaueres feststeht, werden wir dieses umgehend bekannt geben.

Datum: Donnerstag, 23. Juli 2020 Beginn: 19:30 Uhr

ERSATZLOS ABGESAGT Ort: Ulm-Wiblingen, Klosterhof Informationen Programm: ABGESAGT!

Fünfzig Jahre haben Kool & The Gang als Band nun schon auf dem Buckel und sind in dieser Zeit kein bisschen leiser geworden. Mit ihrer explosiven Mischung aus Jazz, Funk und R’n’B erklomm die Kultband in den 1970er und 80er Jahren den Pop-Olymp. Ihre Musik schaffte es auch nach Hollywood auf die Soundtracks von Filmen wie „Rocky“ und „Saturday Night Fever“. Kool & the Gang wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.