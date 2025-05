Petra Klein und Eberhard Braun sind mit der SWR1 Pfännle-Bühnenshow zu Gast in der wunderschönen Stadt Weinheim und schwingen zusammen den Kochlöffel.

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 Beginn: 13:45 Uhr

Ort: Weinheimer Schlosspark

Rote Turmstraße

69469 Weinheim Programmheft Programm: SWR1 Pfännle Mitwirkende: SWR1 Moderatorin Petra Klein, SWR Koch Eberhard Braun, Weinheimer Patissière Theresa Mendel, Brot-Sommelier und Kult-Bäcker Michael Kress und Spitzenkoch Tristan Brandt. Musikalische Unterhaltung: Lorena Huber

Heimat geht durch den Magen. So lautet eine der Überschriften für die Veranstaltungen der Heimattage Baden-Württemberg , die dieses Jahr bekanntlich in Weinheim stattfinden.

Am Samstag, 17. Mai, wenn in der Stadt die Landesgewerbeschau alle Facetten des modernen Baden-Württembergs präsentiert, wird der Nachmittag auf der SWR-Schlosspark-Bühne dem guten regionalen Essen und Trinken (und Kochen) huldigen. Zwischen 13.45 Uhr und 17 Uhr werden SWR1 Moderatorin Petra Klein und SWR-Koch Eberhard Braun den Nachmittag mit der Zubereitung regionaler Spezialitäten und vielen Gesprächen und Informationen dazu gestalten. Zu den Gästen im mobilen Küchenstudio auf der Bühne gehören unter anderem die Weinheimer Patissière Theresa Mendel, Brot-Sommelier und Kult-Bäcker Michael Kress und Spitzenkoch Tristan Brandt, der in diesen Tagen sein neues Restaurant im Schloss eröffnen wird.

Das ist nochmal ein echtes Highlight, das weit ins Land ausstrahlt.

Erinnerungen werden in Weinheim wach, denn SWR1 Pfännle kommt jetzt zum dritten Mal in den Schlosspark. Die Show war schon 1999 und dann wieder 2014 im Jubiläumsjahr in der Stadt – jeweils mit großer Resonanz und durchschlagendem Erfolg. Nicht viele Städte im Land waren dreimal Heimat der Show. Die Sendung ist im "Ländle" in aller Munde. Für die Feinschmecker und Hobbyköche ist sie längst Kult, auch weil sie in den SWR-Medien mit appetitanregenden Beiträgen und Rezepten zum Nachkochen gewürzt wird.

Seit 2024 ist SWR1 Pfännle allerdings keine eigene Veranstaltung mehr, sondern mit einem Bühnenprogramm zu Gast bei bereits bestehenden Veranstaltungen. Da passen die Heimattage natürlich wie die Soße zu den Nudeln, zumal der Baden-Württemberg-Tag der Heimattage ja sowieso in enger Partnerschaft zwischen der Stadt und dem SWR veranstaltet wird. Zum Programmablauf gehört neben dem Kulinarischen auch Kulturelles, in diesem Jahr wird SWR1 Pfännle von Lorena Huber mit Band garniert.

Der Eintritt für die Show ist ebenso kostenlos wie am selben Abend der Auftritt um 19:30 Uhr des Soulsängers Laith-Al Deen.