Die Heimattage wollen das Verständnis für Heimat vertiefen und das Wir-Gefühl der Menschen in Baden-Württemberg stärken. Am Samstag, 17. Mai 2025 präsentiert SWR1 Laith Al-Deen bei den Heimattagen 2025 im Schlosspark in Weinheim.

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Schlosspark

Weinheim Eintritt: frei Programmheft Programm: (Einlass ab 18:00 Uhr, kostenlose Eintrittskarte erforderlich, Restkarten an der Abendkasse erhältlich) picture-alliance / Reportdienste AAPimages/Lueders Zu einer Zeit, in der noch kaum jemand das Potential des deutschen Pops erkannte, trug Laith Al-Deen mit seinen Werken dazu bei, den Grundstein für den Erfolg eines ganzen Genres zu legen. Der Sänger von Hits wie "Bilder von Dir", "Dein Lied" oder "Keine Wie Du" prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop. In seinem elften Album "Dein Begleiter" zeigt Laith Al-Deen erneut seine unbestreitbare Fähigkeit, emotionale Geschichten durch Musik zu erzählen.