Programm: Blue Electric Light Tour 2025

Lenny Kravitz gilt als einer der herausragendsten Rockmusiker unserer Zeit und hat im Laufe seiner über drei Jahrzehnte andauernden Musikkarriere Genre, Stil, Rasse und Klasse transzendiert. Der Autor, Produzent und Multiinstrumentalist schwelgt in den Soul-, Rock- und Funk-Einflüssen der sechziger und siebziger Jahre.

Die Blue Electric Light Tour 2025 setzt fort, was Billboard als "Lennaissance" bezeichnet, eine Zeit des weltweiten Erfolgs für Kravitz, der im Mai sein von der Kritik gefeiertes 12. Studioalbum "Blue Electric Light" (BMG) veröffentlichte. Die Associated Press beschrieb das Projekt als "glorreich ... das Beste, was der Rocker seit Jahren gemacht hat", während NPR es als "Kaleidoskop aus treibendem Rock, psychedelischem Funk, sanftem Soul und mehr" bezeichnete. Außerdem wurde Kravitz in diesem Jahr mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, dem "Music Icon Award" bei den People's Choice Awards 2024, dem "Best Rock Award" bei den Video Music Awards 2024 und dem "Fashion Icon Award" des CFDA ausgezeichnet. Im Juni eröffnete Kravitz mit einer ausverkauften Show in der Hamburger Sporthalle den europäischen Abschnitt seiner Blue Electric Light Tour 2024, bei der er sowohl Live-Auftritte seiner Favoriten aus "Blue Electric Light" als auch Kravitz-Klassiker aus seinem jahrzehntelangen Schaffen präsentierte, die man nicht verpassen sollte.