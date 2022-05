Die Baden-Württemberg-Tage gehören fest zum Jahreskalender der Heimattage und finden am 14. und 15. Mai 2022 in Offenburg statt. Samstags steht u.a. Gregor Meyle auf der SWR1 Open Air Bühne auf dem Marktplatz.

Datum: Samstag, 14. Mai 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 17:30 Uhr Ort: Offenburg Informationen Mitwirkende: Gregor Meyle sowie die Hermes House Band

Moderation: Stefanie Anhalt

Gregor Meyle

Er ist einer der populärsten Sänger Deutschlands: Gregor Meyle. Mit Songs wie "Keine ist wie du" oder "Du bist das Licht" lässt er seine Seele sprechen und singt sich in die Herzen seiner Zuhörer. Dabei bleibt er trotz seines Erfolges immer noch der authentische Singer-Songwriter mit Bart und Hut.

Seine Lieder und Texte sind gefühlvoll, neugierig und voller Optimismus. Mit Gelassenheit und einer besonderen Lebensfreude erzählt der Künstler in seinen lauten und leisen Songs aus dem Leben. Ein Konzert mit Gregor Meyle ist wie ein Abend unter Freunden. Momentan kann man Gregor Meyle in der ARD mit "Playlist of my Life" sehen. Seine neue Single heißt "Komm kurz rüber", das neue Album "Gleichgewicht" erscheint im Oktober 2022. Am 14. Mai 2022 steht er ab 19 Uhr auf der SWR1 Open Air Bühne bei den Baden-Württemberg-Tagen in Offenburg.

Hermes House Band

picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Aus einer Studentenkneipe in Rotterdam führte der Weg der Hermes House Band mit gecoverten Partyhits im Gepäck auf die Weltbühnen. Seit mehr als 30 Jahren bringt die Hermes House Band die größten Konzerthallen Europas zum Toben. Mit der Coverversion "Country Roads" erfolgte 2001 der Durchbruch in Deutschland. Am 14. Mai verwandeln sie den Marktplatz ab 21:30 Uhr in eine Partyzone.

Tickets gewinnen Karten für Gregor Meyle und die Hermes House Band am Samstag gibt es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Vom 8.-11.5.2022 können Sie hier auf SWR1.de exklusive Tickets für das Konzert beim Baden-Württemberg-Tag in Offenburg gewinnen.

Pressefoto Heimtattage Offenburg

2 Tage Musik und Kultur in der Offenburger Innenstadt

Während der Baden-Württemberg-Tage 2022 verwandelt sich ganz Offenburg zur Festmeile: Kulinarische Schmankerl, Fahrgeschäfte und auch sonntags haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Außerdem auf der Marktplatz-Bühne: die Comedians Alfons, Heinrich del Core und Markus Kapp, sowie die SWR1 Band und regionale Künstler:innen.

Das Beste: Der Eintritt am Sonntag ist frei. Mehr dazu erfahren Sie hier.