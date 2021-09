per Mail teilen

"Baden-Württemberg macht Spaß" ist das wohl erfolgreichste Comedy- & Kabarett-Festival auf Tournee im Land - und das seit über 20 Jahren.

Datum: Sonntag, 10. Oktober 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Trossingen, Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Programmheft Informationen Mitwirkende: Moderation: Stefanie Anhalt

"Baden-Württemberg macht Spaß" ist seit über 20 Jahren das wohl erfolgreichste Comedy- & Kabarett-Festival in Baden-Württemberg auf Tournee - präsentiert von SWR1 Baden-Württemberg.

In Trossingen dürfen sich die Zuschauer über ein "Baden-Württemberg macht Spaß - SPEZIAL" freuen. Hier treten mehrere Künstler auf nur einer Bühne auf. Dabei bietet jeder Künstler rund 30 Minuten lang das Beste aus seinen aktuellen Programmen.

Christoph Sonntag

Christoph Sonntag Markus_Palmer

Wer kennt ihn nicht? Regelmäßig ist Christoph Sonntag im SWR Radio und Fernsehen zu sehen und zu hören. Von Flensburg bis zum Bodensee begeistert er sein Publikum und füllt die Hallen – wenn es sein muss auch die Stuttgarter Porsche Arena. Christoph Sonntag spielt Ausschnitte aus seinem neuesten Programm "Wörldwaid", das im Januar 2020 Premiere feierte. Dabei beschäftigt sich der Ausnahmekabarettist neben tagesaktuellen Themen insbesondere mit dem schwäbischen Lifestyle den erfolgreiche schwäbische Auswanderer auf der ganzen Welt installiert haben – mit unglaublichen Auswirkungen…

Simone Solga

Smetek | Reichenbach

Sie war die erste ostdeutsche Kabarettistin bei Hildebrand´s "Scheibenwischer". Es folgten Engagements an der renommierten Leipziger Pfeermühle und der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Simone Solga wurde u.a. mit dem Deutschen Kabarettpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis oder dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Sie gehört zu den erfolgreichsten Kabarettistinnen in Deutschland.

Ernst Mantel & Werner Koczwara (Vereinigtes Lachwerk Süd)

Foto: Büro ERNST MANTEL

Es ist das Gipfeltreffen des schwäbischen Humors: Mit Koczwara und Mantel haben sich zwei der komischsten Humorschaffenden Süddeutschlands zusammengetan: Ernst Mantel, bis zu deren Trennung Mitglied der "Kleinen Tierschau", sowie doppelt ausgezeichneter Träger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises. Und Werner Koczwara, der mit seinem Programm "Der wüstenrote Neandertaler oder wie aus Affen Bausparer wurde" ein auch bundesweit hoch gelobtes Schwabenkabarett auf die Bühne gebracht hat. Sein Buch "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" rangiert seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Gemeinsam treten Mantel und Koczwara als "Vereinigtes Lachwerk Süd" an und werden als Duo das machen, womit sie im Schwabenland seit Jahren für hochklassigen Humor stehen: feiner Wortwitz, geschliffene Pointen und Songs über die ganz großen Themen: also Führerscheinentzug, doofe Liedermacher, korrekte Hummerzubereitung und Seitenbacher-Werbung. Schwäbische Unterhaltung auf komischster Art aber auf höchstem Unterhaltungs-Niveau.