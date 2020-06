Meister der Missgeschicke sind auch die Bandmitglieder von U2: mehrfach stürzte Bono bei Konzerten auf oder von der Bühne - einmal sogar rückwärts. Auch Gitarrist Dave "The Edge" Evans versucht einen Bühnenunfall 2015 mit Humor zu nehmen: da plumpste er ganz in sein Spiel versunken einfach mit Gitarre von der Bühne. Danach postete er auf Instagram ein Foto von seiner Armverletzung und schreibt dazu: "Ich habe die Kante", also the edge, "nicht gesehen".

dpa Bildfunk Picture Alliance