SWR1 Baden-Württemberg ist wieder über WhatsApp zu erreichen! Aber nicht nur über WhatsApp, sondern auch ganz neu über Telegram.

Wie erreichen Sie SWR1 Baden-Württemberg wieder per WhatsApp?

Die WhatsApp-Nummer von SWR1 Baden-Württemberg wurde letztes Jahr ohne Vorwarnung und ohne Begründung gesperrt. Jetzt sind wir wieder über WhatsApp zu erreichen, allerdings über eine leicht geänderte Nummer. Die neue Nummer lautet ...

0711 26 27 28 1

Einfach diese neue Nummer als Kontakt in ihrem Telefonbuch einspeichern und schon kann es wieder losgehen. Die Nummer in WhatsApp auswählen und Ihre Nachricht absenden, sie landet direkt in unserem SWR1 Studio. Dabei muss es nicht bei einer Textnachricht bleiben - per WhatsApp können Sie uns auch ein Foto, ein Video oder eine Sprachaufnahme schicken. Wir freuen uns darauf!

Weitere Möglichkeiten SWR1 zu erreichen:

Per Telegram

Ganz neu bieten wir Ihnen auch den direkten Weg über den Messenger Telegram, den sie per PC, Tablet oder Smartphone nutzen können. Sobald Sie die App installiert haben (telegram.org), können Sie auch schon loslegen. Um uns zu erreichen, kontaktieren Sie unseren Account "@SWR1BW" und schon landet Ihre Nachricht bei uns im Studio.

Per Mail-Formular...

Das klassische Mail ins Studio erreicht uns immer

Per SWR1 App...

Über die App können Sie uns ganz einfach schreiben oder eine Sprachnachrichten und Videos zusenden.

So funktioniert die SWR1 App

Per Facebook...

Einfach auf unsere Facebook-Seite gehen und ganz oben im Eingabefeld "Verfasse einen Beitrag" eine Nachricht an uns senden, dieser kommt ebenfalls direkt bei uns im Studio an.

Hier finden Sie uns bei Facebook

Per Telefon...

Oder Sie rufen uns einfach direkt an unter