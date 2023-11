per Mail teilen

Bürgergeld statt Arbeiten? Warum sich die Gebäudereinigerbranche Sorgen macht ++ Alle wollen studieren? Studie räumt auf mit "Mythen" zu Studium und Ausbildung ++ Working Family: Gastronomie-Netzwerk in Rheinland-Pfalz wirbt um Nachwuchs.

"Bürgergeld statt Arbeiten? Die Gebäudereinigerbranche ist in Sorge: Die Diskussion über das Bürgergeld ist in der vergangenen Woche richtig hochgekocht. Die Sorge: es setze die falschen Anreize und halte Menschen möglichweise davon ab, zu arbeiten. Vor allem, wenn es ab dem kommenden Jahr nochmal steigt. Im Gebäudereiniger-Handwerk zumindest ist die Sorge groß, dass Mitarbeiter kündigen und stattdessen lieber Bürgergeld kassieren. Eine Branchenumfrage zeigt, dass dies keine Einzelfälle sind. Unsere Reporterin hat eine Gebäudereiniger-Firma in Stuttgart besucht und dort nachgefragt. Beitrag von Geli Hensolt.

Weitere Themen der Sendung:

Aufräumen mit den Mythen über Studium und Ausbildung. Interview mit Carolin Schnelle von der Bertelsmann Stiftung.

Working Family - Gastronomie-Netzwerk in RLP zahlt sich aus. Eine Reportage von Wolfgang Brauer.

"Sneaker zum Anzug" und "Älterem Untergebenen das Du anbieten"? Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.



SWR1 Brief der Woche an Papst Franziskus, der künftig elektrisch fährt.

Der Vatikan rüstet um. Der Autobauer VW liefert ab dem kommendem Jahr 40 Elektroautos nach Rom. Bis 2030 soll dann die päpstliche Fahrzeugflotte komplett klimaneutral sein. Glosse von Christoph Azone.