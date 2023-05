Brown-out im Job – Die vergebliche Suche nach dem höheren Sinn bei der Arbeit

Warum Sinnhaftigkeit im Job keinen Sinn macht ++ Start-Up aus Tübingen entwickelt Baustoff aus Abfallholz ++ Netzwerk in Rheinland-Pfalz bringt Mütter und familienfreundliche Jobs zusammen

"Brown-out im Job - Durch die vergebliche Suche nach dem Sinn verlieren Mitarbeiter das Interesse an ihrer Arbeit"

Was motiviert uns eigentlich, jeden Tag aufzustehen und volle Leistung im Job zu bringen? Klar, Geld verdienen und im besten Fall Anerkennung bekommen. Heute erwarten viele Beschäftigte aber auch, dass ihre Arbeit einen höheren Sinn hat. Ist das nicht der Fall, dann droht ein sogenannter "Brown-Out". Der Begriff stammt aus der Elektrizitätswirtschaft und bedeutet einen Spannungsabfall. Menschen, denen ein "Brown-Out" attestiert wird, verlieren schleichend das Interesse an ihrer Arbeit, weil sie darin keinen Sinn mehr sehen.Interview mit Professor Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe von der Hochschule Darmstadt.





Weitere Themen der Sendung:



Baustoff aus Abfallholz - Das Unternehmen Triqbriq setzt auf nachhaltige Holzblocksteine .Wolfgang Brauer berichtet über diese "Revolution des Bauwesens".

Jobs for Moms - Neues Netzwerk will Mütter und familienfreundliche Arbeitgeber zusammenbringen.Michael Herr hat mit einer der beiden Gründerinnen gesprochen.

"Unaufmerksame Kollegin zeigt sich beratungsresistent", "Name wird ständig falsch geschrieben".

Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.



SWR1 Brief der Woche an King Charles.

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Im zarten Alter von 74 Jahren wird König Charles III. am Samstag in London gekrönt. Es ist natürlich das royale Ereignis des Jahres.Glosse von Christoph Azone