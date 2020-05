Die Menschen sind nicht nur verunsichert, was ihre Gesundheit betrifft. In diesen Zeiten, einem kollektiven Ausnahmezustand, wissen viele auch nicht, was rechtlich los ist. Was ist erlaubt? Was darf der Staat uns verbieten? Was nicht? Wir haben Antworten auf Fragen, die zur Zeit uns, der SWR-Redaktion Recht und Justiz, immer wieder gestellt werden. mehr...