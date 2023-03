Fast 50 weitere Karstadt- oder Kaufhof-Filialen schließen, was wird aus den XL-Gebäuden in Toplage? ++ Brief der Woche an Yoon Suk-yeol ++ Tante-Emma-Laden ohne Tante Emma, kann die Selbstbedienung den Dorfladen retten? ++ Dieser Podcast erscheint künftig exklusiv in der ARD Audiothek: Zu haben im Appstore, Playstore oder hier https://www.ardaudiothek.de/