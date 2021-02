++ Die Beschäftigten im Gastgewerbe sind seit Monaten in Kurzarbeit – eine Änderung ist nicht in Sicht ++ Einschätzung zur Forderung nach einem Mindest-Kurzarbeitergeld ++ Brief der Woche an die Kölner OB Henriette Reker ++ Frag den Karrierecoach ++ Die Veranstaltungsbranche erlebt in der fünften Jahreszeit einen kleinen Auftrieb mehr...