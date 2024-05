per Mail teilen

Bob Blume ist Oberstudienrat im Hauptberuf - und er ist Netzlehrer und SWR-Podcaster. Wählen gehen ist für ihn ein "erhebendes Gefühl". An seinem Wohnort in Baden erlebt Blume regelmäßig mit seiner Familie, was sich durch effektive Kommunalpolitik positiv verändern kann.