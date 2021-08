per Mail teilen

Zum Start der neuen Bundesliga-Saison gibt es einen Grund mehr, sich die SWR1 App aufs Smartphone oder Tablet zu holen. Wir sagen Ihnen, wie das funktioniert..

Egal wie Sie sich entscheiden: Spulen und das Audio via Bluetooh auf externen Geräte teilen geht natürlich auch. Jetzt kann der Ball wieder rollen!

Mit einem Klick bekommen Sie die passende Player-Ansicht und können sich entweder die Bundesligakonferenz oder Ihr Lieblingsspiel auswählen und es in voller Länge anhören.

Ab sofort verpassen Sie kein Tor und keinen Elf-Meter mehr, denn: Es gibt alle Spiele der 1. Bundesliga als Vollreportage zum Mitfiebern in voller Länge auch in der SWR1 App.

Hier können Sie die App für Ihr Betriebssystem herunterladen: Die kostenlose SWR1 App ist für die beiden mobilen Betriebssysteme iOS und Android erhältlich. Nutzbar ist sie auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Hier geht's zum Download für Handy und Tablet! Wenn Sie die SWR1 App schon auf Ihrem Gerät haben Wenn Sie die App für SWR1 Baden-Württemberg nutzen möchten, reicht ein Update Ihrer bereits installierten SWR1 App. Für SWR1 Rheinland-Pfalz gilt: Wenn Sie die SWR1 App vor Oktober 2020 installiert haben, löschen Sie die App komplett und installieren sich die neue Version. Für alle Downloads ab Oktober 2020 brauchen Sie nur ein Update durchzuführen.

Hinweis: Die Spiele in 2. Bundesliga gibt es in der ARD Audiothek und in der neuen Sportschau-App.