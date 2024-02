Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) spaltet mit ihrer aktuellen Nachwuchs-Kampagne die Gemüter. Titel: „How to sell drugs offline (fast)“. In Anlehnung an eine Netflix-Serie, in der es nicht um Arzneimittel, sondern um illegale Drogen geht und das stößt manchen bitter auf. Aber am Ende muss der Köder dem Fisch schmecken…