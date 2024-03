Besinnlichkeit an der Tanke: Fernfahrerseelsorger verteilt Ostergeschenke an LKW-Fahrer

Fernfahrerseelsorger verteilen Ostergeschenke für LKW-Fahrer ++ Interview: Wie können Unternehmen im Transformationsprozess die Angestellten mitnehmen? ++ Die Wechseljahre setzen manchen Frauen im Job ganz schön zu.

Ostern an der Tanke: Fernfahrerseelsorger verteilt Geschenke an LKW-Fahrer

LKW-Fahrer sind es gewohnt, immer unterwegs zu sein und ihre Familien nur sporadisch zu sehen. An Feiertagen tut der Job aber besonders weh. Wenn die Familie zu Hause feiert und die Fracht dennoch pünktlich ausgeliefert werden muss. Fernfahrerseelsorger Josef Krebs von der Diözese Rottenburg-Stuttgart verteilt deshalb jedes Jahr an Ostern Geschenke an die Trucker, um zu zeigen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Unser Reporter war bei einem Besuch an der Raststätte Sindelfinger Wald an der A8 dabei. Reportage von Wolfgang Brauer.

Weitere Themen der Sendung:

Alles wird anders: die Arbeitswelt im Umbruch" - Interview mit Business Coachin Doris Deichselberger

Was tun mit Kaffeelöffel" und "Geburtstagsgeschenke im Team. Antwort von Kniggeexpertin Carolin Lüdemann.

Hitzewallungen und Schlafstörungen: Wechseljahre beeinträchtigen Frauen bei der Arbeit. Reportage von Sabine Geipel.

SWR1 Brief der Woche an Adidas-Chef Björn Gulden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird künftig nicht mehr drei Streifen auf dem Trikot tragen, sondern einen Swoosh. Der Sportartikelhersteller Adidas wird die DFB-Elf künftig nicht mehr ausstatten, sondern US-Konkurrent Nike. Die Empörung ist groß: konnte sich Adidas nicht ein bisschen mehr ins Zeug legen? Glosse von Katharina Krüger