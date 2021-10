BAG-Urteil: Arbeitgeber muss nicht für Lohnfortzahlung in der Krise aufkommen ++ Der Papiermangel kommt in den Verlagen an ++ Brief der Woche an die Frauen in der Union ++ Tipps von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann ++ Schornsteinfeger Tim Knissel stellt seinen Job vor

Audio herunterladen (17,6 MB | MP3) Millionen von Menschen waren während der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Konnten somit Kurzarbeitergeld beziehen und haben ihren Lohn wenigstens anteilig bekommen. Anders bei den Minijobbern. Sie konnten nicht in Kurzarbeit geschickt werden und bekamen somit auch kein Geld. Eine Minijobberin aus Niedersachsen hat sich dagegen gewehrt und ihren Arbeitgeber auf Lohnfortzahlung verklagt. Das Ganze ging bis vors Bundesarbeitsgericht, das jetzt diese Woche zugunsten des Arbeitsgebers geurteilt hat. Weitere Themen der Sendung: Interview mit dem Arbeitsrechtler Prof. Michael Fuhlrott zum BAG-Urteil Lohnfortzahlung: "Beschäftigte nicht im Regen stehen lassen". Interview mit Michael Fuhlrott Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg.

Verlage leiden unter Papiermangel. Reportage von Wolfgang Brauer. Neue Folge von "Zeig mir deinen Job": Mit Schornsteinfeger Tim Knissel In unserer Podcast-Reihe "Zeig mir deinen Job" stellen wir Berufe vor. Ganz alltägliche, außergewöhnliche, neue oder eher alte. Heute ist ein Beruf dran, der eine lange Tradition hat - wir stellen einen Schornsteinfeger vor. Unser Reporter Alexander Winkler hat Tim Knissel aus der Nähe von Kaiserslautern begleitet. Zeig mir Deinen Job! – Der Berufe-Podcast SWR1 Brief der Woche an die Frauen in der Union Nach dem Wahl-Debakel für die Union melden sich jetzt die Frauen in der Union zu Wort: "Neuaufstellung"- ruft die die eine, "Frauen aufbauen", die andere, "mehr fördern" die Dritte. Die Frauen wollen die Union wieder nach vorne bringen. Haben dabei aber eine Kleinigkeit vergessen, meint Katharina Krüger in unserem nicht ganz so ernst gemeinten Brief der Woche. Glosse von Katharina Krüger.