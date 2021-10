Rückkehr in die Hörsäle: Wie lief die erste Woche an den Hochschulen? ++ Brief der Woche an Mauro Restrepo ++ Frag den Karriere-Coach: Guter Studienabschluss aber kein Erfolg bei Bewerbungen ++ Lkw-Fahrermangel in Deutschland

Audio herunterladen (20,2 MB | MP3) Autozulieferer Fysam: Chinesischer Kapitalismus durch die Hintertür? Chinesische Investoren haben in den vergangenen Jahren viele deutsche Firmen aufgekauft - und die Erfahrungen waren bisher überwiegend positiv: In der Regel halten sich die chinesischen Eigentümer raus aus dem Tagesgeschäft. Ganz anders die Entwicklung beim schwäbischen Autozulieferer Fysam. Dort arbeiten plötzlich 100 bis 150 Chinesen in der Firma und übernehmen am Wochenende die Arbeit an den Maschinen. Der Betriebsrat ist alarmiert. Was will der chinesische Mutterkonzern? Sollen die deutschen Beschäftigten von ihren Arbeitsplätzen verdrängt werden? Inzwischen ermittelt der Zoll. Reportage von Frank Polifke Weitere Themen der Sendung: Rückkehr in die Hörsäle: Wie lief der Start an den Hochschulen. Interview mit Jonathan Angeli, Architektur-Student am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Zustände wie in Großbritannien? LkW-Fahrer auch in Deutschland gesucht. Reportage von Wolfgang Brauer

Frag den Karrierecoach Martin Wehrle: Wie kann ich mich trotz Corona in meinem Job motivieren? Guter Studienabschluss aber kein Erfolg bei Bewerbungen - woran liegt' s? SWR1 Brief der Woche an Mauro Restrepo. Der Kalifornier hat eine Hellseherin verklagt, weil sie seine Ehe nicht gerettet hat. Glosse von Christoph Azone.