Nela Fichtner ist Autorin, Redakteurin und Moderatorin in der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Sie liebt es, aktuelle, relevante Themen ins Radio zu bringen.

Studiert hat sie Ethnologie und Religionswissenschaften - und das mit großer Begeisterung. Zum einen, weil Berlin (FU) dafür ein äußerst spannendes Pflaster war. Zum anderen, weil diese Fächer ihre Lieblingsbeschäftigung, das Reisen, mit Wissen unterfütterten.

Doch trotz Feldforschung in Ostafrika erschien ihr die wissenschaftliche Arbeit nicht lebendig genug, nicht nah genug am Zeitgeschehen - im Gegensatz zum Rundfunk-Journalismus. Also versuchte sie ihr Glück beim SWR. Eine geniale Idee, findet sie bis heute.

Nach dem Volontariat im SDR konnte sie bei SWR4 Radio Stuttgart praktische Erfahrungen als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin sammeln. Dann war sie - in gleichen Funktionen und auf Bildungsthemen spezialisiert - zehn Jahre lang in der Landeskulturredaktion tätig und gelegentlich für Fernsehnachrichten und Landesschau.

Seit 2012 arbeitet sie in der Fachredaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Dort plant und moderiert sie die Sendung SWR1 Sonntagmorgen, koordiniert die Feature-Strecke SWR2 Glauben und ist als Fachreporterin vor allem für evangelische Themen zuständig.

Nebenher war sie im ersten Redaktionsausschuss tätig, zuletzt auch dessen Sprecherin.