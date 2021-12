Die Themen: Anderssein: Leben mit Autismus /

Adventsquiz Teil 1 / Impfpflicht / Lage der Altenpflege - Gespräch Lilie Teil 1

Gespräch mit Diakonie-Präsident Ulrich Lilie / Einsamkeit - Teil 2 Gespräch Lilie /

Standpunkt: Grüne, Ampel und Klimaschutz / Schenken - ein geliebtes Ritual /

Brettspiele sind in. Gespräch mit Bernard Löhlein, Jury Spiel des Jahres / Zoo Neuwied Wunschliste der Tiere / Stichwort: Chanukka, jüd. Lichterfest beginnt am Abend / Geschichte des Adventskranzes / Impfungen für Obdachlose in Kaiserslautern / Gegen Schweizer Pflegenotstand - Volksabstimmung "für eine starke Pflege" / Ein Jahr nach Amokfahrt in Trier: Ersthelfer konfrontiert mit dem Leid / Von der Flüchtlingsunterkunft in den Polizeidienst / Kamerunerin Marthe Wandou erhält den Right Livelihood Award

